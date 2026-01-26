В Ростовской области будут судить фальшивомонетчиков, подделавших 62 млн рублей

В Ростовской области завершено расследование крупного дела о производстве и сбыте поддельных денег. По данным главка донской полиции, перед судом предстанут участники преступного сообщества, изготовившие фальшивые банкноты на общую сумму свыше 62 миллионов рублей.
Как установили следователи, с 2018 по 2023 год двое организаторов создали структурированную группу. Она включала в себя несколько звеньев: «типографию» по печати подделок, «интернет-магазин» и отделы мелкого и крупного сбыта.
Преступники наладили высокотехнологичное производство фальшивых пятитысячных купюр. География их деятельности охватывала ряд регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Крым, Дагестан, Красноярский край, а также Ростовскую, Белгородскую и Рязанскую области. Для хранения и транспортировки подделок они использовали арендованные автомобили, тайники и конспиративные квартиры.
Полицейские изъяли около 13 тысяч фальшивых банкнот на общую сумму более 62 млн рублей. Материалы уголовного дела уже поступили в Кировский районный суд Ростова. Всего на скамье подсудимых будет 28 человек.
