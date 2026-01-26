5 красноярских атлетов участвуют в шоу «Титаны. Битва сезонов»: уникальные фото со съемок шоу

Первая серия, вышедшая в эфир 25 января, уже принесла драматичные результаты. Красноярские спортсмены в целом показали сильные результаты в испытании «бесконечная тяга». Однако регбист Андрей Гарбузов, представлявший команду первого сезона, попал в число 12 участников с худшими показателями и по правилам шоу был вынужден покинуть проект.