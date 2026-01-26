5 красноярских атлетов участвуют в шоу «Титаны. Битва сезонов»: уникальные фото со съемок шоу

Пять известных атлетов из Красноярского края вошли в состав участников нового масштабного сезона спортивного шоу «Титаны. Битва сезонов». Премьера проекта, в котором собрались более ста сильнейших спортсменов — звёзды трёх предыдущих сезонов, состоялась 25 января на телеканале ТНТ.
Красноярский край в шоу представляют: Леван Горозия (3 сезон) — баскетболист, певец; Андрей Гарбузов (1 сезон) — регбист. Виктор Михайлов (2 сезон) — специалист по гонкам с препятствиями (OCR). Артём Гришин (3 сезон) — армрестлер. Дмитрий Труненков (1 сезон) — бобслеист.
Формат нового сезона основан на командном противостоянии. Все участники разделены на три сборные, представляющие первый, второй и третий сезоны оригинального шоу.
Первая серия, вышедшая в эфир 25 января, уже принесла драматичные результаты. Красноярские спортсмены в целом показали сильные результаты в испытании «бесконечная тяга». Однако регбист Андрей Гарбузов, представлявший команду первого сезона, попал в число 12 участников с худшими показателями и по правилам шоу был вынужден покинуть проект.