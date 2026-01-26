В Омске отменили субсидируемые рейсы в Уфу и Улан-Удэ

Омский аэропорт 26 января опубликовал обновлённое зимнее расписание, в котором больше нет рейсов в Уфу. Эти вылеты выполнялись в первой половине месяца, однако в графике, рассчитанном до 28 марта 2026 года, их уже не предусмотрели.
При этом маршрут Омск — Уфа ранее был включён Росавиацией в перечень субсидируемых рейсов на 2026 год. Предполагалось, что самолёты будут летать в этом направлении круглый год с частотой два раза в неделю.
Также в новом расписании отсутствуют ещё два прямых рейса, которые ранее анонсировались как субсидируемые. Речь идёт о направлении Омск — Улан-Удэ, где также планировались полёты два раза в неделю в течение всего года.
Кроме того, в расписании нет рейса в Минеральные Воды. По ранее озвученным планам, вылеты на курорт должны были выполняться с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря, также дважды в неделю.