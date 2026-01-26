Власти Екатеринбурга увеличили номинал сертификата на допобразование

Предоставлять услуги могут и частные учреждения, а также индивидуальные предприниматели, работающие по сертифицированным программам. Отмечается, что в Екатеринбурге растет число пользователей сертификатов. В 2022 году, в первый год их действия, число составило более 2 тысяч, а в 2025 году — более 10 тысяч.