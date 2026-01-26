Ричмонд
Власти Екатеринбурга увеличили номинал сертификата на допобразование

В Екатеринбурге увеличили номинал сертификата на допобразование.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга увеличили номинал сертификата на допобразование до 24 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Сертификаты начнут действовать с 26 января 2026 года.

— Социальный сертификат дает возможность оплатить родителям детей от 5 до 18 лет обучение по дополнительным общеразвивающим программам различных направленностей, прошедшим независимую оценку качества, — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Воспользоваться сертификатом можно в 17 учреждениях дополнительного образования, подведомственных Департаменту образования, и в восьми — подведомственных администрациям районов города.

Предоставлять услуги могут и частные учреждения, а также индивидуальные предприниматели, работающие по сертифицированным программам. Отмечается, что в Екатеринбурге растет число пользователей сертификатов. В 2022 году, в первый год их действия, число составило более 2 тысяч, а в 2025 году — более 10 тысяч.