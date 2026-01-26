Ричмонд
В Красноярске продают трехэтажный отель-ресторан за 200 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В центре Красноярска выставлен на продажу трехэтажный отель-ресторан «Купеческий».

Источник: НИА Красноярск

Здание расположено на улице Ады Лебедевой, 115, на собственном земельном участке в 2 086 кв. метров с бесплатной, благоустроенной парковкой с видеонаблюдением, говорится в объявлении.

Общая площадь этого объекта составляет 1710 кв. метров.

Здание выполнено в стиле купечества конца XIX века.

На первом этаже расположены ресторан, ресепшн, банкетный зал и кухня.

Верхние этажи занимают комфортабельные номера для гостей.

«Объект отлично подойдет как для ведения отельного бизнеса, так и для организации офисов крупной компании», — отмечается на платформе «Авито». Стоимость объекта составляет 200 миллионов рублей.