В Красноярске продают трехэтажный отель-ресторан за 200 млн рублей

Здание расположено на улице Ады Лебедевой, 115, на собственном земельном участке в 2 086 кв. метров с бесплатной, благоустроенной парковкой с видеонаблюдением, говорится в объявлении.
Общая площадь этого объекта составляет 1710 кв. метров.
Здание выполнено в стиле купечества конца XIX века.
На первом этаже расположены ресторан, ресепшн, банкетный зал и кухня.
Верхние этажи занимают комфортабельные номера для гостей.
«Объект отлично подойдет как для ведения отельного бизнеса, так и для организации офисов крупной компании», — отмечается на платформе «Авито». Стоимость объекта составляет 200 миллионов рублей.