Глава Башкирии поручил спроектировать ремонт здания Дома актера в 2026 году

На оперативном совещании правительства в понедельник Радий Хабиров поручил вице-премьеру Рустему Газизову в 2026 году заняться курированием проектирования ремонта здания, построенного в 1970 году.
— Здание находится в самом сердце Уфы. Я бы предложил провести открытый конкурс, — сказал Глава республики. — Постановочная задача такая: сделать красивое, привлекающее внимание здание. Внутри нужен просто ремонт, и меня в первую очередь интересуют фасады. Рядом Советская площадь. Внутри 2 ресторана, 2 зала, библиотека. Сделайте так, чтобы люди приходили.
Также Глава региона поручил сделать внутри что-то вроде открытого музея или галереи.
— Это историческое событие. Вы первый руководитель республики, который за 55 лет посетил Дом актера. Для театралов это имеет огромное значение, — отметил новый председатель Союза театральных деятелей Башкортостана, народный артист РБ Алмас Амиров.
Ранее мы писали, что в Уфе Дом актёра может стать культурным центром Башкирии.