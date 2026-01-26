Ричмонд
Глава Башкирии поручил спроектировать ремонт здания Дома актера в 2026 году

Глава Башкирии дал поручения по ремонту здания Дома актера имени Бедер Юсуповой. Источником финансирования, предположительно, станет международный аэропорт «Уфа».

Источник: Башинформ

На оперативном совещании правительства в понедельник Радий Хабиров поручил вице-премьеру Рустему Газизову в 2026 году заняться курированием проектирования ремонта здания, построенного в 1970 году.

— Здание находится в самом сердце Уфы. Я бы предложил провести открытый конкурс, — сказал Глава республики. — Постановочная задача такая: сделать красивое, привлекающее внимание здание. Внутри нужен просто ремонт, и меня в первую очередь интересуют фасады. Рядом Советская площадь. Внутри 2 ресторана, 2 зала, библиотека. Сделайте так, чтобы люди приходили.

Также Глава региона поручил сделать внутри что-то вроде открытого музея или галереи.

— Это историческое событие. Вы первый руководитель республики, который за 55 лет посетил Дом актера. Для театралов это имеет огромное значение, — отметил новый председатель Союза театральных деятелей Башкортостана, народный артист РБ Алмас Амиров.

Ранее мы писали, что в Уфе Дом актёра может стать культурным центром Башкирии.