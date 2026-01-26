В Екатеринбурге продлили работу фестиваля гигантских фонарей в ЦПКиО

В Екатеринбурге до 1 марта 2026 года продлили работу фестиваля гигантских фонарей в парке Маяковского. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Гостям фестиваля «Королевство волшебных фонарей» показывают уникальные световые инсталляции со сказочными образами из разных стран, а также световые фигуры под музыкальный аккомпанемент.
Фестиваль работает каждый день с 17 часов. С понедельника по четверг до 22 часов, с пятницы по воскресенье и в праздники — до 23 часов.
Вход на фестиваль платный. Также в парке Маяковского работает огромный каток и самая большая в городе горка.