Водитель, не уступивший дорогу скорой помощи в Приморье, принёс публичные извинения

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник: PrimaMedia.ru

Следственными органами СКР по Приморскому краю организована доследственная проверка по факту инцидента в Надеждинском районе, где водитель грузовика не уступил дорогу скорой, сообщила пресс-служба краевого Следкома.

«Водитель грузового автомобиля публично принёс извинения жителям Приморья, медицинским работникам, находившимся в салоне спецтранспорта, а также пациенту за созданную ситуацию», — говорится в сообщении.

В рамках проверки следователи изучают видеозаписи с регистраторов, опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что утром 26 января водитель грузовика не уступил дорогу машине скорой помощи, ехавшей с включёнными маячками и сиреной к тяжелобольному пациенту.

По данным пресс-служба краевой прокуратуы, в отношении водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 12.17, 12.31.1, 12.3, 12.15, 12.5 и 12.37 КоАП РФ.

Напомним, 19 января во Владивостоке грузовик также не пропустил карету скорой, везущую 18-летнюю девушку с тяжёлой травмой позвоночника. Тогда в отношении водителя был составлен административный протокол, а глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.