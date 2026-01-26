Жительницу Новосибирска наказали за ложный донос об угоне машины

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор Екатерине Климовой, обвиняемой в заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».Установлено, что Климова знала о том, что на её автомобиль Mitsubishi Lancer наложен запрет на регистрационные действия из-за долгов перед микрофинансовыми организациями. Чтобы обойти ограничения и получить деньги, она самостоятельно продала машину незнакомцу за 180 тысяч рублей, не оформив сделку должным образом. Но когда на неё, как на официального владельца по документам, начали приходить штрафы за нарушения, совершённые новым водителем, Екатерина решила «переложить вину». Она пришла в отдел полиции и заявила, что автомобиль украли.
Однако проверка быстро вскрыла правду: никакого хищения не было. Машина была продана добровольно. Более того, Климову предупредили об ответственности за ложный донос, но она всё равно подала заявление.
В суде женщина признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирской области женщина получила судимость за ложный донос.