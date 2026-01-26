Жительницу Новосибирска наказали за ложный донос об угоне машины

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор Екатерине Климовой, обвиняемой в заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».Установлено, что Климова знала о том, что на её автомобиль Mitsubishi Lancer наложен запрет на регистрационные действия из-за долгов перед микрофинансовыми организациями. Чтобы обойти ограничения и получить деньги, она самостоятельно продала машину незнакомцу за 180 тысяч рублей, не оформив сделку должным образом. Но когда на неё, как на официального владельца по документам, начали приходить штрафы за нарушения, совершённые новым водителем, Екатерина решила «переложить вину». Она пришла в отдел полиции и заявила, что автомобиль украли.