В Новосибирской области выявили 42 нелегальных мигранта

Как сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков 26 января на оперативном совещании в правительстве региона, в ходе мероприятий было зафиксировано 141 нарушение миграционных правил. Сотрудники полиции обследовали шесть объектов, где иностранные граждане работали и проживали.
По итогам рейдов принято решение о принудительном выдворении 42 иностранцев за пределы Российской Федерации. На момент доклада 36 человек уже фактически покинули страну.
Исполнение оставшихся решений о выдворении находится на контроле правоохранительных органов и продолжается в установленном порядке.