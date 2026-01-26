В Новосибирской области выявили 42 нелегальных мигранта

Как сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков 26 января на оперативном совещании в правительстве региона, в ходе мероприятий было зафиксировано 141 нарушение миграционных правил. Сотрудники полиции обследовали шесть объектов, где иностранные граждане работали и проживали.