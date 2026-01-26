Ричмонд
В Новосибирской области выявили 42 нелегальных мигранта

В Новосибирской области подвели итоги недельных рейдов по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверки проводились на предприятиях и в торговых точках региона.

Источник: Сиб.фм

Как сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков 26 января на оперативном совещании в правительстве региона, в ходе мероприятий было зафиксировано 141 нарушение миграционных правил. Сотрудники полиции обследовали шесть объектов, где иностранные граждане работали и проживали.

По итогам рейдов принято решение о принудительном выдворении 42 иностранцев за пределы Российской Федерации. На момент доклада 36 человек уже фактически покинули страну.

Исполнение оставшихся решений о выдворении находится на контроле правоохранительных органов и продолжается в установленном порядке.