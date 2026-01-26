Окно закрыто: все трансферы омского «Авангарда» перед плей-офф

В воскресенье, 25 января 2026 года, в Континентальной хоккейной лиге завершился период дозаявок. С 26 января клубы больше не могут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками.
Омский «Авангард» в эти выходные, как и ряд других клубов КХЛ, сообщил о заключительных трансферах и продлениях перед дедлайном*.
Одним из них стал обмен нападающего Клима Костина в ЦСКА. Игрока из победного состава (Костин в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина) долго ждали в Омске, подписали до конца сезона, однако, судя по всему, не дождались «раскрытия»: хоккеист покидает команду с отрицательным показателем полезности «-7». Взамен на Костина «Авангард» получил 21-летнего нападающего Кирилла Долженкова и спортивные права на Егора Афанасьева, играющего сейчас за океаном.
Еще одним новичком «Авангарда» перед дедлайном стал 29-летний нападающий из «Северстали» Кирилл Пилипенко. Контракт с ним заключили до конца сезона. Генменеджер «Авангарда» Сопин подчеркнул, что Пилипенко какое-то время был без игровой практики, а потому неизвестно, как скоро болельщики увидят его в игре. Когда он начнет играть, будут решать тренеры.
Добавим, что, по информации хоккейного обозревателя Алексея Шевченко, у «Северстали» омский клуб приобрел не только Пилипенко, но и права на 19-летнего защитника Захара Докичева. В «Авангарде» об этом пока не объявляли.
Вместе с тем в субботу, 24 января, «Авангард» сообщил о переподписании контрактов с двумя игроками фарм-клуба «Омские крылья» — вратарем Евгением Ярославлевым и нападающим Кириллом Кожевниковым. Теперь соглашения стали двусторонними. Ранее Алексей Сопин уже говорил о том, что Ярославлев станет запасным вратарем «Авангарда» в плей-офф, так как идти за Кубком с двумя вратарями рискованно. Можно предположить, что и Кожевников станет для основной команды запасным игроком. В нынешнем сезоне нападающий является лучшим игроком «Омских крыльев» по показателю полезности, который составил «+14».
В «Авангарде» и раньше сообщали о планах усилиться еще одним нападающим. А 6 января в ходе игры с казанским «Ак Барсом» травму получил нападающий Александр Волков. Игрок выбыл на длительный срок: его поместили в список травмированных до середины марта.
На данный момент, по информации на сайте клуба, в «Авангарде» — восемь защитников и 14 нападающих (включая Волкова).
«Авангард» сейчас находится на третьем месте в Восточной конференции, уступая лишь «Металлургу» и «Ак Барсу». До старта плей-офф омской команде предстоит сыграть еще 21 игру.
—-
*Дедлайн — крайний срок для совершения обменов и подписания новых игроков.