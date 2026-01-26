Окно закрыто: все трансферы омского «Авангарда» перед плей-офф

Вместе с тем в субботу, 24 января, «Авангард» сообщил о переподписании контрактов с двумя игроками фарм-клуба «Омские крылья» — вратарем Евгением Ярославлевым и нападающим Кириллом Кожевниковым. Теперь соглашения стали двусторонними. Ранее Алексей Сопин уже говорил о том, что Ярославлев станет запасным вратарем «Авангарда» в плей-офф, так как идти за Кубком с двумя вратарями рискованно. Можно предположить, что и Кожевников станет для основной команды запасным игроком. В нынешнем сезоне нападающий является лучшим игроком «Омских крыльев» по показателю полезности, который составил «+14».