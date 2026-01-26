Челябинцам предложили выбрать две дополнительные территории для благоустройства

Проголосовать жители могут через портал Госуслуг. Нужно выбрать между территорией около детского сада № 426 и дома № 78 на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе до 27 января.
До 3 февраля нужно выбрать между территорией перед школой № 97 и сквером на улице Богдана Хмельницкого у домов № 31 и № 35 в Металлургическом районе.
А в Советском районе Челябинска в 2026 году продолжат благоустройство пешеходной зоны улицы Свободы и обустроят новый сквер. На эти цели потратят 37,8 миллиона рублей.
Посмотреть, как обновляются пространства регионального центра, можно по тэгу «Преображение Челябинска». В материалах проекта «Пчелы» мы рассказываем истории значимых локаций регионального центра, которые получили новую жизнь. В них можно увидеть сюжеты и фотографии, а также узнать мнение простых жителей об изменениях.