В Новосибирской области подорожали парикмахерские услуги

В Новосибирской области в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем подорожали парикмахерские услуги. Так, по данным Росстата, за месяц стрижка, как мужская, так и женская, подорожала примерно на 6 процентов, а маникюр — на 0,3 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.
— Повышение цен в декабре — уже привычное дело. Издержки салонов на расходные материалы, аренду и оборудование растут на протяжении года, но постоянно поднимать цены мастера опасаются, так как можно потерять клиентов. Однако когда спрос высокий, переносить свои затраты в цены легче, — отметила первый замначальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.
При этом в декабре в регионе подешевели зарубежные туры на первые месяцы 2026 года. Дело в том, что в это время на популярных направлениях низкий сезон, поэтому турагентства устраивают акции. Так, путевки в Турцию стали на 7,4 процента дешевле, чем в ноябре, в Египет — на 4,5 процента, в Беларусь — на 8 процентов.