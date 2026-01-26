В Новосибирске продолжается уборка улично-дорожной сети

На уборку ежедневно выходили от 523 до 602 единиц спецтехники в дневные и ночные смены, а также от 180 до 285 дорожных рабочих. За это время подметено 2 334 км дорог и тротуаров, обработано противогололёдными материалами 1 927 км, проведено грейдирование 719 км.