В Новосибирске продолжается уборка улично-дорожной сети

По информации мэрии, за последние трое суток с городских улиц вывезли около 67 тысяч кубометров снега — это примерно 4 448 самосвалов. С помощью роторной техники было удалено около 45 тысяч кубометров снега.
На уборку ежедневно выходили от 523 до 602 единиц спецтехники в дневные и ночные смены, а также от 180 до 285 дорожных рабочих. За это время подметено 2 334 км дорог и тротуаров, обработано противогололёдными материалами 1 927 км, проведено грейдирование 719 км.
Очистке подверглись 797 парковок, островков безопасности, заездных карманов и въездов, 467 пешеходных переходов и 85 подходов к ним, 1 101 остановка общественного транспорта и 136 лестниц. Для обработки дорог использовали более 1,5 тонны противогололёдных материалов.
Сегодня в первую смену на улицах города работает 298 единиц спецтехники. Работы ведутся на улицах Гоголя, Серебренниковской, Фабричной, Ленина, Жуковского, Нарымской, Станиславского, Римского-Корсакова, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Бронной, Немировича-Данченко, Бородина, Эйхе, Марата, Солидарности, Бориса Богаткова, III Интернационала, Мухачева, Полевой, Тружеников, Сиреневой, Васильковой, на Бердском шоссе, Бугринском мосту и других.