Омские школьники приняли участие в интеллектуальном состязании по русскому языку

Олимпиадные задания включали в себя анализ особенностей современных текстов — в частности, результатов работы искусственного интеллекта, а также вопросы по истории языка. Как заявили организаторы мероприятия, задача разработчиков вопросов была в следующем: научить участника олимпиады видеть перспективу развития языка как в прямом, так и в обратном направлении, а также анализировать языковую систему в действии.