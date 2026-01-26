Омские школьники приняли участие в интеллектуальном состязании по русскому языку

В Омске прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Проверить свои знания по одному из главных школьных предметов, решили более 200 учащихся 9−11 классов из омских школ.
Олимпиадные задания включали в себя анализ особенностей современных текстов — в частности, результатов работы искусственного интеллекта, а также вопросы по истории языка. Как заявили организаторы мероприятия, задача разработчиков вопросов была в следующем: научить участника олимпиады видеть перспективу развития языка как в прямом, так и в обратном направлении, а также анализировать языковую систему в действии.
Следующей в очереди предметных состязаний станет олимпиада по обществознанию. Она будет проведена в Омске 28 и 29 января. А 2 и 3 февраля омские школьники встретятся на испытании по математике.