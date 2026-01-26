В горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность

Повышенный риск схода лавин прогнозируется в Кашкадарьинской области — Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисабзском районах.
В Сурхандарьинской области повышенный риск схода лавин в Бойсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах, в Самаркандском регионе — в Нурабадском, Кушрабатском, Самаркандском и Ургутском районах.
Опасность также объявлена в Бахмальском и Заминском районах Джизакской области, в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах Ташобласти, а также в Папском районе Намангане.
Граждан, проживающих в этих зонах, туристов и водителей призвали соблюдать повышенные меры предосторожности.
