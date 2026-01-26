Ричмонд
В горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность

В связи с ожидаемыми осадками с 27 по 30 января 2026 года в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность, передает Узгидромет.

Источник: Курсив

Повышенный риск схода лавин прогнозируется в Кашкадарьинской области — Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисабзском районах.

В Сурхандарьинской области повышенный риск схода лавин в Бойсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах, в Самаркандском регионе — в Нурабадском, Кушрабатском, Самаркандском и Ургутском районах.

Опасность также объявлена в Бахмальском и Заминском районах Джизакской области, в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах Ташобласти, а также в Папском районе Намангане.

Граждан, проживающих в этих зонах, туристов и водителей призвали соблюдать повышенные меры предосторожности.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что узбекские военные эвакуировали заболевшего метеоролога с помощью вертолета.