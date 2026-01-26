Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь лично собрал совещание из-за слабого отопления в Ростове

Ситуацию со слабым отоплением обсудили в Ростове, потребителям сделают перерасчет.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь лично приехал к руководству ООО «Ростовских тепловых сетей» (РТС), чтобы разобраться в ситуации со слабым отоплением в домах жителей Ростова-на-Дону.

Речь шла о теплоснабжении в Советском, Кировском, Ленинском и Железнодорожном районах города, именно из этих районов поступили многочисленные жалобы.

— С резким понижением температуры воздуха ухудшились параметры теплоносителя. Проблема в оборудовании, которое нуждается в текущем и капитальном ремонте. РТС уже реализует программу повышения надежности, и в ближайшее время проведет серьезную реконструкцию энергоблока и теплосетей, — написал в соцсетях по итогам встречи Юрий Слюсарь.

Глава региона также сообщил жителям донской столицы, что для потребителей «Ростовских тепловых сетей» планируют сделать перерасчет платы за некачественное отопление.

— За те дни, когда температура в квартирах была ниже норматива, платить не придется, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше