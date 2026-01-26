Юрий Слюсарь лично собрал совещание из-за слабого отопления в Ростове

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь лично приехал к руководству ООО «Ростовских тепловых сетей» (РТС), чтобы разобраться в ситуации со слабым отоплением в домах жителей Ростова-на-Дону.
Речь шла о теплоснабжении в Советском, Кировском, Ленинском и Железнодорожном районах города, именно из этих районов поступили многочисленные жалобы.
— С резким понижением температуры воздуха ухудшились параметры теплоносителя. Проблема в оборудовании, которое нуждается в текущем и капитальном ремонте. РТС уже реализует программу повышения надежности, и в ближайшее время проведет серьезную реконструкцию энергоблока и теплосетей, — написал в соцсетях по итогам встречи Юрий Слюсарь.
Глава региона также сообщил жителям донской столицы, что для потребителей «Ростовских тепловых сетей» планируют сделать перерасчет платы за некачественное отопление.
— За те дни, когда температура в квартирах была ниже норматива, платить не придется, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
