В Иркутской области 104 тысячи человек получают доплату к пенсии

При расчете учитываются все выплаты: сама пенсия, ежемесячная денежная выплата, дополнительные пособия и другие меры региональной поддержки. Удобное изменение: с февраля 2026 года пенсия и доплата будут приходить одновременно, в один день, независимо от способа получения — через банк или почту.