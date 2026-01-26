В Иркутской области 104 тысячи человек получают доплату к пенсии

С января 2026 года в Иркутской области начали выплачивать региональную социальную доплату к пенсии. Ее получают больше 104 тысяч жителей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отеделении Социального фонда России по области.
— Доплата положена неработающим пенсионерам, чей общий доход ниже прожиточного минимума. В 2026 году в Иркутской области он составляет 17 265 рублей. Сумма доплаты рассчитывается индивидуально для каждого, — говорится в сообщении Соцфонда.
При расчете учитываются все выплаты: сама пенсия, ежемесячная денежная выплата, дополнительные пособия и другие меры региональной поддержки. Удобное изменение: с февраля 2026 года пенсия и доплата будут приходить одновременно, в один день, независимо от способа получения — через банк или почту.
