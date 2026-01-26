Этим летом из Уфы планируют запустить полеты в Актау

Сегодня, 26 января, на оперативном совещании правительства в ЦУРе генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев рассказал о планах по расширению географии полетов этим летом. Так, по его словам, к летнему сезону готовится к запуску новый туристический рейс в Актау (Казахстан).