Этим летом из Уфы планируют запустить полеты в Актау

Сегодня, 26 января, на оперативном совещании правительства в ЦУРе генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев рассказал о планах по расширению географии полетов этим летом. Так, по его словам, к летнему сезону готовится к запуску новый туристический рейс в Актау (Казахстан).
Всего, по его словам, в предстоящий летний сезон планируется более 60 ежедневных рейсов по внутренним и внешним направлениям. Также принято решение продолжить полеты по популярным туристическим маршрутам в Китай, Шри-Ланку и Вьетнам.
Ранее сообщалось, что аэропорт Уфы за год перевез почти 5 млн пассажиров.