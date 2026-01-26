Пожарные спасли 21 человека из горящего дома в Дзержинском районе

Возгорание произошло 24 января в 5 утра в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на улице Толбухина в Дзержинском районе. Об этом в еженедельной сводке сообщила пресс-служба МЧС Новосибирской области.
Огнеборцы прибыли на место происшествия за 9 минут. К этому моменту 19 жителей дома уже эвакуировались самостоятельно. Дым шёл из окна квартиры на втором этаже. При помощи спасательных устройств сотрудники МЧС вывели по лестничной площадке и пожарной автолестнице 21 человека, из которых 11 были дети. Из-за отравление угарным газом пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу.
На ликвидацию возгорания сотрудникам МЧС понадобилось чуть меньше часа. Огнём оказались повреждены домашние вещи и мебель на кухне и в комнате. О причинах пожара не сообщается.
Андрей Лактионов