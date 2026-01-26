Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные спасли 21 человека из горящего дома в Дзержинском районе

В результате возгорания пострадали двое мужчин. Они получили отравление продуктами горения.

Источник: НДН.ИНФО

Возгорание произошло 24 января в 5 утра в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на улице Толбухина в Дзержинском районе. Об этом в еженедельной сводке сообщила пресс-служба МЧС Новосибирской области.

Огнеборцы прибыли на место происшествия за 9 минут. К этому моменту 19 жителей дома уже эвакуировались самостоятельно. Дым шёл из окна квартиры на втором этаже. При помощи спасательных устройств сотрудники МЧС вывели по лестничной площадке и пожарной автолестнице 21 человека, из которых 11 были дети. Из-за отравление угарным газом пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу.

На ликвидацию возгорания сотрудникам МЧС понадобилось чуть меньше часа. Огнём оказались повреждены домашние вещи и мебель на кухне и в комнате. О причинах пожара не сообщается.

Андрей Лактионов