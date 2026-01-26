Ростов выходит из транспортного дефицита

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее заявлял, что состояние общественного транспорта это одна из самых важных тем для жителей региона. Именно нехватка водителей в основном приводит к нерегулярному движению автобусов. В декабре 2025 года на городские маршруты выходило только 500 из 900 единиц общественного транспорта. Чтобы исправить ситуацию, городские власти ужесточили штрафы за невыход автобусов на линию и разработали план. Согласно этому плану, дол транспорта на маршрутах должна вырасти с 55% до 90% к середине 2026 года.