Новые стандарты лечения гриппа ввели в Нижегородской области

Медицинские учреждения Нижегородской области переходят на обновленный стандарт лечения гриппа. Как сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека», ключевым изменением стал полный запрет на использование антибиотиков при терапии данного вирусного заболевания. Также существенно сократились нормативные сроки лечения — с 15 до 9 дней.
Из перечня препаратов, применяемых при гриппе, исключили 24 наименования, среди которых оказались глицин, аскорбиновая кислота, омепразол и перекись водорода. Под изменения попал и список противовирусных средств: из схем вывели анаферон и тилорон, добавив вместо них современные препараты, такие как ксофлюза и нобазит. При этом в протоколы включили привычные парацетамол, амброксол и бромгексин.
Изменился и подход к диагностике: теперь вместо определения антител в крови врачи будут проводить микробиологическое исследование мазка из ротоглотки. Кроме того, пересмотрен список специалистов, участвующих в лечении: консультации ЛОРов и офтальмологов заменят осмотры пульмонолога, гематолога, а для женщин — акушера-гинеколога.
Ранее сообщалось, что открытками начали приглашать на диспансеризацию нижегородские поликлиники.