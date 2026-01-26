Новые стандарты лечения гриппа ввели в Нижегородской области

Из перечня препаратов, применяемых при гриппе, исключили 24 наименования, среди которых оказались глицин, аскорбиновая кислота, омепразол и перекись водорода. Под изменения попал и список противовирусных средств: из схем вывели анаферон и тилорон, добавив вместо них современные препараты, такие как ксофлюза и нобазит. При этом в протоколы включили привычные парацетамол, амброксол и бромгексин.