Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые стандарты лечения гриппа ввели в Нижегородской области

Срок лечения сокращен до 9 дней, из протоколов исключили антибиотики и популярные ранее лекарства, заменив их современными схемами.

Источник: Amino/Lummi

Медицинские учреждения Нижегородской области переходят на обновленный стандарт лечения гриппа. Как сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека», ключевым изменением стал полный запрет на использование антибиотиков при терапии данного вирусного заболевания. Также существенно сократились нормативные сроки лечения — с 15 до 9 дней.

Из перечня препаратов, применяемых при гриппе, исключили 24 наименования, среди которых оказались глицин, аскорбиновая кислота, омепразол и перекись водорода. Под изменения попал и список противовирусных средств: из схем вывели анаферон и тилорон, добавив вместо них современные препараты, такие как ксофлюза и нобазит. При этом в протоколы включили привычные парацетамол, амброксол и бромгексин.

Изменился и подход к диагностике: теперь вместо определения антител в крови врачи будут проводить микробиологическое исследование мазка из ротоглотки. Кроме того, пересмотрен список специалистов, участвующих в лечении: консультации ЛОРов и офтальмологов заменят осмотры пульмонолога, гематолога, а для женщин — акушера-гинеколога.

Ранее сообщалось, что открытками начали приглашать на диспансеризацию нижегородские поликлиники.