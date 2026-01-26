Малые и средние предприятия заплатили в бюджет Омской области почти 27 млрд рублей

«В регионе зарегистрировано более 253 тысяч малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Омской области от субъектов МСП за 9 месяцев 2025 года составили 26,67 млрд рублей, что на 13,9% (или на 3,26 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период 2024 года», — говорится в сообщении министерства экономического развития Омской области.