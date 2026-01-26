В Уфе открыли школу-долгострой на 1225 мест

В Уфе сегодня, 26 января, состоялось долгожданное открытие Центра образования № 163 в микрорайоне Затон-Восточный. Четырёхэтажное здание, рассчитанное на 1225 учеников, приняло первых 585 школьников. С 28 января здесь начнут учиться в две смены ещё 1300 учащихся лицея № 46, чьё здание закрывается на капитальный ремонт.
Строительство школы, начатое в сентябре 2021 года, сопровождалось многократными срывами сроков и судебными разбирательствами. Первоначальный концессионер — компания «Школа Затон-Восточный» — не справился с обязательствами, несмотря на заявления о 96% готовности в 2024 году. Арбитражный суд расторг концессионное соглашение. На завершение объекта новому подрядчику из бюджета летом 2025 года было дополнительно выделено более 300 млн рублей.
«Мы столько копий поломали, столько, значит, энергии потратили. Столько судебных споров, по-моему. Я вот, знаете, в эту школу, честно признаюсь, сознательно не поехал. Так она тяжело далась. Финансирование было концессионное же, да, получается. Концессионер у нас сидит уже, арестован точнее. И нам пришлось вот из этой сложной ситуации выходить, находить новых партнёров», — сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ.
Напомним, школа представляет собой комплекс из трех корпусов четырехэтажных зданий общей площадью 8,3 тыс. кв. метров. Внутри учебные кабинеты, спортивные залы, столовая, актовый зал и помещения для дополнительного образования. Для безопасности установлены турникеты, система контроля доступа, пожарная и охранная сигнализации, а также 115 камер видеонаблюдения, 13 из которых — по периметру.