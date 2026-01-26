В Уфе открыли школу-долгострой на 1225 мест

«Мы столько копий поломали, столько, значит, энергии потратили. Столько судебных споров, по-моему. Я вот, знаете, в эту школу, честно признаюсь, сознательно не поехал. Так она тяжело далась. Финансирование было концессионное же, да, получается. Концессионер у нас сидит уже, арестован точнее. И нам пришлось вот из этой сложной ситуации выходить, находить новых партнёров», — сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ.