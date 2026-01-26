Большинство иностранных студентов в калининградских вузах — из Индии

В Калининградской области большую часть иностранных студентов составляют индийцы. Об этом сообщает Калининградстат.
По данным ведомства, в 2024/2025 учебном году в вузах региона учился 1 431 иностранец. Из них 34,7% — граждане Индии, 17,3% — Узбекистана, 16,4% — Казахстана.
Всего в калининградских вузах обучались 22,8 тыс. студентов. В учреждениях среднего образования — 28,1 тыс. человек.
Большая часть учащихся выбрала очную форму. В колледжах их процент составил 91,1, в вузах — 70,3.
В Калининграде на ремонте тротуара на улице Чайковского были задействованы граждане Индии.