Волгоград готовится к 83-летию Сталинградской Победы

Андрей Бочаров подчеркнул, что единовременные денежные выплаты к Дню Сталинградской Победы получат все проживающие в Волгоградской области участники Сталинградской битвы. Также выплаты полагаются труженикам тыла, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», супругам погибших или умерших участников Сталинградской битвы, а также жителям осажденного Сталинграда. Губернатор поставил задачу до 1 февраля 2026 года в полном объеме довести эти средства до получателей.