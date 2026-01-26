Ричмонд
Волгоград готовится к 83-летию Сталинградской Победы

Губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке к годовщине, включая выплаты ветеранам и организацию мероприятий.

Источник: пресс-служба АВО

В Волгоградской области началась активная подготовка к 83-летию Сталинградской Победы. 26 января губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание, где обсудили меры социальной поддержки для ветеранов и план памятных и торжественных мероприятий. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на областную администрацию.

Подготовка идет по плану во всех муниципальных образованиях региона. Там организуют памятные, торжественные и праздничные мероприятия. В них примут участие жители и гости области, молодежь, представители общественных и религиозных организаций, а также образовательных учреждений.

Андрей Бочаров подчеркнул, что единовременные денежные выплаты к Дню Сталинградской Победы получат все проживающие в Волгоградской области участники Сталинградской битвы. Также выплаты полагаются труженикам тыла, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», супругам погибших или умерших участников Сталинградской битвы, а также жителям осажденного Сталинграда. Губернатор поставил задачу до 1 февраля 2026 года в полном объеме довести эти средства до получателей.

Он также отметил, что мероприятия текущего года являются частью масштабной межведомственной работы по подготовке к 85-летию Сталинградской Победы, которое отметят 2 февраля 2028 года.

Заместителям губернатора совместно с главами муниципалитетов поручено обеспечить максимальное участие детей, подростков и молодежи Волгоградской области в запланированных мероприятиях. Кроме того, необходимо гарантировать комплексную безопасность жителей и гостей региона, а также всех территорий, социальных объектов и объектов жизнедеятельности.