В Карелии завели дело после гибели при пожаре пациента ЦРБ

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели пациента центральной районной больницы в результате пожара. Предварительно установлено, что 26 января в ночное время в одной из палат инфекционного отделения центральной районной больницы в городе Кондопога произошло возгорание. После локализации пожара на месте тушения было обнаружено тело мужчины 1948 года рождения», — сказано в сообщении.