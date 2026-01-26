Ричмонд
В Карелии завели дело после гибели при пожаре пациента ЦРБ

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 января. /ТАСС/. Следственные органы Республики Карелия возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре в инфекционном отделении центральной районной больницы города Кондопога. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели пациента центральной районной больницы в результате пожара. Предварительно установлено, что 26 января в ночное время в одной из палат инфекционного отделения центральной районной больницы в городе Кондопога произошло возгорание. После локализации пожара на месте тушения было обнаружено тело мужчины 1948 года рождения», — сказано в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, выполняются иные следственные действия. Для определения точной причины гибели мужчины и причин возникновения пожара назначены судебные экспертизы.