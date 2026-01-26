Боец «Добрыня» из Башкирии объяснил, что требуется для управления БПЛА

Боец из Башкирии с позывным «Добрыня», награжденный медалью Жукова, рассказал о работе оператора беспилотников на СВО.
По его словам, управление дроном — сложная и ответственная задача, требующая хладнокровия, инженерных знаний и умения быстро принимать решения. Он подчеркнул, что успех зависит от слаженной работы всей команды.
По его словам, операторы БПЛА ведут разведку, следят за противником, предотвращают атаки и перехватывают вражеские дроны. Поскольку технологии быстро развиваются, им приходится постоянно учиться. Именно эта сложность и возможность профессионально расти, по мнению «Добрыни», делают работу такой ценной, тренируя ответственность и дисциплину.
