В Минздраве рассказали о новом порядке оказания медпомощи беременным

Он уточнил, что в новом порядке четко установлены сроки консультации беременных смежными специалистами (терапевт, офтальмолог, стоматолог и другие). Эти сроки и объем проведения консультирования соответствуют клиническим рекомендациям Российского общества акушеров — гинекологов «Нормальная беременность» и направлены на раннее выявление значимой для благоприятного течения беременности патологии, полноценного обследования и выработки при необходимости тактики лечения.