В Минздраве рассказали о новом порядке оказания медпомощи беременным

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Новый порядок оказания медпомощи по профилю «Акушерство и гинекология» утвердили в России, изменения направлены на повышение качества и безопасности оказания медуслуг беременным и роженицам, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов.
«Утвержден новый порядок оказания медицинской помощи по профилю “Акушерство и гинекология”. В новый порядок внесено значимое количество изменений, направленных на повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам», — рассказал журналистам Климов.
Он уточнил, что в новом порядке четко установлены сроки консультации беременных смежными специалистами (терапевт, офтальмолог, стоматолог и другие). Эти сроки и объем проведения консультирования соответствуют клиническим рекомендациям Российского общества акушеров — гинекологов «Нормальная беременность» и направлены на раннее выявление значимой для благоприятного течения беременности патологии, полноценного обследования и выработки при необходимости тактики лечения.
«Все консультации смежных специалистов распределены по триместрам беременности, с максимальным объемом обследования при постановке на учет по беременности, что, безусловно, позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику и прогнозировать возможные осложнения беременности и назначать профилактическую терапию», — заключил эксперт.