Пожилая омичка фиктивно оформила мигранта и получила реальный тюремный срок

За ложный трудовой договор с жителями Узбекистана, 68-летняя омская бабушка два года будет хлебать казенную баланду.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд дал реальный тюремный срок 68-летней омичке. Она признана виновной по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ».

Судом установлено, что в период с июня 2023 по сентябрь 2024 года, омская бабушка оформила фиктивный трудовой договор с гражданином Узбекистана. За это меркантильная старушка получила денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей. В последующем иностранец легализовался в Омской области, представив поддельный документ в Управление по вопросам миграции для подтверждения законности пребывания на территории России. Суд назначил ранее судимой за аналогичное преступление 68-летней фигурантке наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима.