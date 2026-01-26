Пожилая омичка фиктивно оформила мигранта и получила реальный тюремный срок

Судом установлено, что в период с июня 2023 по сентябрь 2024 года, омская бабушка оформила фиктивный трудовой договор с гражданином Узбекистана. За это меркантильная старушка получила денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей. В последующем иностранец легализовался в Омской области, представив поддельный документ в Управление по вопросам миграции для подтверждения законности пребывания на территории России. Суд назначил ранее судимой за аналогичное преступление 68-летней фигурантке наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима.