В Калининградской области с 1 февраля — запрет на лов щуки

Нарушителей будут штрафовать.

Источник: Kelly Sikkema/СС0

Из-за периода нереста запрет на промышленную добычу щуки вводится в Калининградской области с 1 февраля, он будет действовать до 20 апреля во всех водоемах региона, включая Калининградский и Куршский заливы.

С 1 марта по 10 апреля запрещена любительская рыбалка на щуку. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства.

Нарушителям-юрлицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Любителей-рыболовов могут оштрафовать от 2 до 5 тысяч рублей, конфисковать судно и орудия лова.

Кроме того, за каждую щуку, выловленную в запретный период, придется заплатить 1 850 рублей.