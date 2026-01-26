В Калининградской области с 1 февраля — запрет на лов щуки

Из-за периода нереста запрет на промышленную добычу щуки вводится в Калининградской области с 1 февраля, он будет действовать до 20 апреля во всех водоемах региона, включая Калининградский и Куршский заливы.
С 1 марта по 10 апреля запрещена любительская рыбалка на щуку. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства.
Нарушителям-юрлицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
Любителей-рыболовов могут оштрафовать от 2 до 5 тысяч рублей, конфисковать судно и орудия лова.
Кроме того, за каждую щуку, выловленную в запретный период, придется заплатить 1 850 рублей.