В Крыму и Севастополе на карантин закрыты две школы и 104 класса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 104 класса в 37 школах, также полностью закрыты две школы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 19 по 15 января в Республике Крым на карантин были закрыты 89 классов в 31 школе, 19 групп в 15 дошкольных учреждениях, две крымские школы закрыты полностью. В Севастополе закрыты 15 классов в шести школах и две группы в двух дошкольных учреждениях», — говорится в ответе на информационный запрос.

В ведомстве уточнили, что такое решение было принято для недопущения формирования очагов респираторных заболеваний в организованных коллективах детей. Исходя из складывающейся эпидемической ситуации конкретно по каждой образовательной организации применяются дополнительные противоэпидемические меры по приостановке учебного процесса в отдельных классах/группах, либо в целом по учреждению.