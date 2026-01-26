Полыхающие горы мусора в Калининграде, смерть на окружной и падение в яму: 6 событий, которые обсуждали в выходные

6. В Калининграде на улице Пионерской вечером в субботу, 24 января, из-за утечки из труб вода залила проезжую часть. В «Водоканале» уточнили, что ремонт на участке у домов № 1−7 и проведут не позднее 25 января. Водоснабжение близлежащих жилых домов не нарушилось, а потери не отразятся на платёжках.