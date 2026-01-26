Собянин рассказал о двух новых пожарно-спасательных отрядах в ТиНАО

В рамках программы «Безопасный город» в Москве с 2020 года возвели 26 зданий для сотрудников полиции и пожарных. Самый большой комплекс площадью около 60 тысяч «квадратов» появился в районе Очаково-Матвеевское на Рябиновой улице. Он предназначен для полка полиции и отряда специального назначения.