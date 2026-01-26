Автобусы пропали с маршрутов: в городах Ташкентской области назревает транспортный коллапс

По словам местных жителей, третий день подряд уехать из города практически невозможно. Общественный транспорт отсутствует, такси взвинтили цены до заоблачных значений, а альтернативой остаются разве что «Дамасы», которые, мягко говоря, не всегда удобны и безопасны. Люди возмущены тем, что чиновники не могут организовать бесперебойную работу общественного транспорта даже при незначительном похолодании.