Автобусы пропали с маршрутов: в городах Ташкентской области назревает транспортный коллапс

По словам местных жителей, третий день подряд уехать из города практически невозможно. Общественный транспорт отсутствует, такси взвинтили цены до заоблачных значений, а альтернативой остаются разве что «Дамасы», которые, мягко говоря, не всегда удобны и безопасны. Люди возмущены тем, что чиновники не могут организовать бесперебойную работу общественного транспорта даже при незначительном похолодании.
Особое недоумение вызывает тот факт, что в регионе нет экстремальных морозов, как, например, в России. Однако стоит температуре немного опуститься и транспортная система, как по расписанию, даёт сбой. И так происходит практически каждый год.
В соцсетях звучат разные версии происходящего. Часть пользователей считает, что основная проблема в закрытых газовых заправках, из-за чего автобусы просто не могут заправиться и выйти на маршруты. Другие отмечают, что в последние дни дорожная ситуация была сложной из-за снега и гололёда, и уверяют, что в ближайшее время движение должно нормализоваться.
Пока же жители городов Ташкентской области остаются без нормального общественного транспорта и вынуждены либо переплачивать за такси, либо искать сомнительные альтернативы.
Хотелось бы услышать официальные разъяснения от хокимият Ташкентской области и Министерство транспорта Узбекистана — что именно происходит и когда общественный транспорт вернётся к нормальной работе.