Среди пострадавших в ДТП под Горячим Ключом на Кубани нет детей

В ГАИ региона сообщили в понедельник, что утром на автодороге «М 4 ДОН» в районе Горячего Ключа (с 1362 по 1365 километр) порядка 20 транспортных средств получили повреждения после того, как столкнулись около 8 автомобилей. У одного из пострадавших перелом, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона.