Среди пострадавших в ДТП под Горячим Ключом на Кубани нет детей

КРАСНОДАР, 26 янв — РИА Новости. Несовершеннолетних среди пострадавших в массовых ДТП под Горячим Ключом на Кубани нет, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«Детей нет. Кто был доставлен в больницу, отпустили по домам», — заявили агентству в прокуратуре региона.

В ГАИ региона сообщили в понедельник, что утром на автодороге «М 4 ДОН» в районе Горячего Ключа (с 1362 по 1365 километр) порядка 20 транспортных средств получили повреждения после того, как столкнулись около 8 автомобилей. У одного из пострадавших перелом, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона.

Пять человек были доставлены в больницу, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Организована проверка.