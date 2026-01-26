Столбики термометров понизились до −20 градусов в Ростовской области

Примерно также холодно будет и завтра. В ночь на 27 января ожидается от −13 до −18, при прояснениях — до −23, а по северу и востоку Ростовской области — до −27. Завтра днем в среднем обещают от −10 до −15, по югу прогнозируют — до −6.