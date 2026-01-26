Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столбики термометров понизились до −20 градусов в Ростовской области

Зимний минус сохраняется на Дону, в отдельных территориях пришли морозы в −20 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области столбики термометров опустились до −20 градусов. Об этом в соцсетях рассказали некоторые жители региона, в подтверждение своих слов люди опубликовали фотографии с показателями температуры.

К слову, поступающие сообщения подкрепляются и данными синоптиков.

Например, днем 26 января в среднем по области сохраняется температура от −12 до −17 градусов, на юге −9. Еще более морозную погоду отметили прошедшей ночью, местами по региону, действительно, было около −20, а в крайних северных районах и вовсе прогнозировали все −26 градусов.

Примерно также холодно будет и завтра. В ночь на 27 января ожидается от −13 до −18, при прояснениях — до −23, а по северу и востоку Ростовской области — до −27. Завтра днем в среднем обещают от −10 до −15, по югу прогнозируют — до −6.

На Дону сохраняется желтый уровень погодной опасности.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.