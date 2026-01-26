Столбики термометров понизились до −20 градусов в Ростовской области

В Ростовской области столбики термометров опустились до −20 градусов. Об этом в соцсетях рассказали некоторые жители региона, в подтверждение своих слов люди опубликовали фотографии с показателями температуры.
К слову, поступающие сообщения подкрепляются и данными синоптиков.
Например, днем 26 января в среднем по области сохраняется температура от −12 до −17 градусов, на юге −9. Еще более морозную погоду отметили прошедшей ночью, местами по региону, действительно, было около −20, а в крайних северных районах и вовсе прогнозировали все −26 градусов.
Примерно также холодно будет и завтра. В ночь на 27 января ожидается от −13 до −18, при прояснениях — до −23, а по северу и востоку Ростовской области — до −27. Завтра днем в среднем обещают от −10 до −15, по югу прогнозируют — до −6.
На Дону сохраняется желтый уровень погодной опасности.
