Центр настольного тенниса в Уфе начнет работу в декабре 2026 года

Новый Центр настольного тенниса в Уфе начнет принимать спортсменов в декабре 2026 года. О точных сроках стало известно после рабочей встречи руководства республики с президентом Федерации настольного тенниса России Александром Бабаковым.
Как заявил вице-премьер правительства региона Руслан Хабибов на совещании, старт проекта запланирован на конец 2026 года. Эта информация была подтверждена министром спорта Башкирии.
Глава республики Радий Хабиров в свою очередь подчеркнул, что до открытия центра у местных спортсменов есть время серьезно подготовиться, чтобы достойно представить регион. Он назвал будущий объект важной и удачной точкой в развитии спортивного кластера Башкирии.
