Центр настольного тенниса в Уфе начнет работу в декабре 2026 года

Глава республики Радий Хабиров в свою очередь подчеркнул, что до открытия центра у местных спортсменов есть время серьезно подготовиться, чтобы достойно представить регион. Он назвал будущий объект важной и удачной точкой в развитии спортивного кластера Башкирии.