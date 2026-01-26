Ричмонд
МЧС оповестило жителей Кубани и Адыгеи об угрозе падения льда и снега с крыш

В Краснодарском крае и Адыгее через СМС предупредили об угрозе схода снега с крыш.

Источник: Комсомольская правда

Жители Краснодарского края и Республики Адыгея получили экстренные СМС-уведомления от служб спасения. Ведомства предупреждают о высоком риске схода снега и падения наледи с кровель зданий.

Опасная ситуация возникла в связи с температурными колебаниями и таянием осадков, скопившихся на крышах. Спасатели призывают граждан проявлять осторожность: не подходить близко к стенам строений, обходить участки с нависшими ледяными глыбами и не оставлять транспорт под карнизами домов.

При возникновении происшествий, связанных с падением снега или льда, жителям рекомендуется незамедлительно обращаться по единому номеру вызова экстренных служб «112». Ранее в регионах отмечались обильные снегопады, сменившиеся потеплением.