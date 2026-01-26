МЧС оповестило жителей Кубани и Адыгеи об угрозе падения льда и снега с крыш

Опасная ситуация возникла в связи с температурными колебаниями и таянием осадков, скопившихся на крышах. Спасатели призывают граждан проявлять осторожность: не подходить близко к стенам строений, обходить участки с нависшими ледяными глыбами и не оставлять транспорт под карнизами домов.