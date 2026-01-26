РФ создаст телескоп для поиска признаков атмосфер у планет вне Солнечной системы

«Наблюдение за ними в такие моменты дает большое количество данных о характеристиках этой экзопланеты и ее звезды. Более того, синхронные многоканальные наблюдения дают информацию и о возможности существования у нее атмосферы, и даже ее примерные параметры. Уникальность нашего телескопа будет заключаться в том, что мы будем получать данные в нескольких диапазонах, что обеспечит более высокую точность», — добавил ученый.