РФ создаст телескоп для поиска признаков атмосфер у планет вне Солнечной системы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ имени М. В. Ломоносова приступили к созданию уникального телескопа, который позволит определять наличие атмосферы у планет за пределами Солнечной системы. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора ГАИШ по научной работе и перспективному развитию Александр Белинский.
Телескоп диаметром около 60 см станет частью орбитальной обсерватории, которую МГУ совместно с рядом организаций намерен запустить к 2030 году.
«Это телескоп, который будет исследовать уже открытые экзопланеты. Сегодня таких объектов уже более шести тысяч, но проводить регулярные наблюдения с помощью космических телескопов удается лишь для небольшого числа в силу ограниченности ресурсов крупных космических обсерваторий. Следовательно, сохраняется необходимость систематических наблюдений экзопланет для уточнения их физических характеристик. Создаваемый в МГУ телескоп позволит решать эту задачу», — сказал он в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Экзопланетами называют планеты за пределами Солнечной системы. Такие объекты обращаются вокруг других звезд. Создающееся в ГАИШ уникальное оборудование будет исследовать их в моменты, когда они будут затмевать собой родительскую звезду.
«Наблюдение за ними в такие моменты дает большое количество данных о характеристиках этой экзопланеты и ее звезды. Более того, синхронные многоканальные наблюдения дают информацию и о возможности существования у нее атмосферы, и даже ее примерные параметры. Уникальность нашего телескопа будет заключаться в том, что мы будем получать данные в нескольких диапазонах, что обеспечит более высокую точность», — добавил ученый.
Сегодня ученые подтвердили существование более 6 тыс. экзопланет. Исследователи допускают, что некоторые из них вполне могут быть обитаемы и условия на них могут быть пригодны для существования типичных для Земли живых организмов.