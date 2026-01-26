Работающих омичей активно гнобят начальники и коллеги

С абьюзом со стороны руководства лично сталкивались 44% экономически активных омичей, со стороны коллег — 24% опрошенных. Омские женщины чаще мужчин сообщают как о случаях психологического давления со стороны начальства (46 и 42% соответственно), так и со стороны команды (28 и 20%). Горожане 35—45 лет выглядят более уязвимыми по сравнению с теми, кто моложе, и теми, кто старше. Со злоупотреблением властью сталкивались 46% респондентов среднего возраста, а абьюзом со стороны коллег — 33%.