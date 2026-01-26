Работающих омичей активно гнобят начальники и коллеги

С абьюзом со стороны руководства сталкивались на рабочих местах 44% омичей. Неприятный факт систематического психологического, физического, экономического или сексуального насилия со стороны начальства и коллег, выяснился в ходе опроса, проведенного порталом SuperJob.
С абьюзом со стороны руководства лично сталкивались 44% экономически активных омичей, со стороны коллег — 24% опрошенных. Омские женщины чаще мужчин сообщают как о случаях психологического давления со стороны начальства (46 и 42% соответственно), так и со стороны команды (28 и 20%). Горожане 35—45 лет выглядят более уязвимыми по сравнению с теми, кто моложе, и теми, кто старше. Со злоупотреблением властью сталкивались 46% респондентов среднего возраста, а абьюзом со стороны коллег — 33%.
О нездоровом отношении со стороны руководства чаще говорили работники с высшим образованием (48%). От неподобающего поведения коллег чаще страдают сотрудники со средним профессиональным образованием (36%). Основными проявлениями абьюза со стороны руководства омичи назвали разные формы психологического давления и самодурства (по 32% упоминаний). Интересный факт: 29% назвали абьюзом прямые нарушения трудового законодательства, такие как принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд, препятствование уходу на больничный или задержки зарплаты. 24% пострадал от публичных унижений, 18% — от игнорирования и высокомерия, 13% — от систематических необоснованных придирок.
Самым серьезным проявлением негативного поведения коллег респонденты назвали необоснованные придирки (30% опрошенных). 26% описывают общую токсичность атмосферы в коллективах, а 23% отмечают психологическое давление. Горожан психологически травмируют действия, подрывающие репутацию и изолирующие сотрудника: унизительная публичная критика (20%), распространение сплетен и настраивание команды против человека (по 16%).