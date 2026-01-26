Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся обильные снегопады

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Обильные снегопады начнутся в Москве в ночь на вторник, в районе полуночи, и продолжатся в течение трех дней, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Пик похолодания в столичном регионе пройден. Самые низкие температурные показатели в Москве отмечались в ночь на понедельник, по области — в ночь на воскресенье. Дальше нас ждет потепление, которое будет сопровождаться обильными снегопадами. Снегопад начнется в ночь на вторник, в районе полуночи», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в данном случаи снегопады связаны с теплым атмосферным фронтом, который будет оказывать влияние на погоду столичного региона в течение трех дней: во вторник, в среду и четверг.