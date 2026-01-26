Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусское посольство начнет работу в Воронеже

Белоруссия анонсировала открытие отделения посольства в Воронеже. Помимо этого есть предложение об открытии отделения в Омске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука.

Источник: Коммерсантъ

Всего на текущий момент в России действуют 15 белорусских загранучреждений. Помимо посольства в Москве это шесть генконсульств, а также шесть отделений посольства и два почетных консула.

Российская сторона в свою очередь готовится к фактическому открытию отделений посольства РФ в Витебске, Гомеле и Могилеве. Они были учреждены в соответствии с распоряжением правительства в ноябре 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ранее рассматривалась возможность открыть филиал белорусского посольства в Воронеже до конца 2025 года. Такие планы в ноябре озвучил глава МИД республики Максим Рыженков перед началом совместного заседания коллегии дипломатических ведомств двух стран в Москве.