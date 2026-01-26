Штраф до 1350 рублей. С 25 января в Беларуси запретили охоту на этих животных

В Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) напомнили, что до вчерашнего дня можно было легально добывать зайца, белку, куницу, норку и других зверей. Кроме того, в организации рассказали, на кого из животных охота ещё продолжается.
В БООР отметили, что январь традиционно считается одним из самых удачных месяцев для охоты на зайца — как русака, так и беляка. До 25 января охота оставалась открытой в светлое время суток.
Охотники могли использовать ружейные способы — с подхода, из засады или загоном, а также безружейные. Разрешалось применять гладкоствольное оружие с дробовыми патронами, охотничьих собак всех пород, а при безружейной охоте — борзых и ловчих птиц.
До окончания сезона также допускалась добыча белки, куницы (лесной и каменной), американской норки, ондатры и лесного хорька. Охотились с подхода, в том числе с собаками. В БООР уточнили: можно было использовать как нарезное, так и гладкоствольное оружие с дробовыми патронами, а также охотничьих собак всех пород, кроме борзых. При безружейной охоте разрешали капканы и ловушки, за исключением петель.
Что грозит за незаконную охоту?
В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира напомнили, что незаконная охота — без разрешения, в запрещённых местах или сроках, а также с использованием запрещённых способов — влечёт разные виды ответственности.
Административное наказание предусматривает штраф от 10 до 30 базовых величин (от 450 до 1350 рублей) с лишением права охоты. В более тяжёлых случаях возможна уголовная ответственность — штраф или лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права охоты.
Незаконная транспортировка или разделка диких животных и их частей наказывается штрафом от 20 до 30 базовых величин (от 900 до 1350 рублей) либо лишением свободы на срок до 4 лет с дополнительными ограничениями.
За нарушение правил безопасности охоты предусмотрена административная ответственность — штраф до 30 базовых величин (до 1350 рублей) либо лишение права охоты.
На кого ещё можно охотиться?
Волк и лиса.
Параллельно в охотничьих угодьях продолжают регулировать численность хищников. Специалисты БООР напомнили, что волк остаётся одним из факторов, сдерживающих рост популяции копытных.
В Беларуси охота на волка открыта круглый год. Зимой зверя чаще добывают облавным способом с использованием флажков, а также охотятся из засады у привады или с подманиванием.
Круглогодичный статус сохраняется и для лисицы. Её разрешено добывать ружейными способами — загоном, с подхода, из засады или с подъезда, а также без применения оружия.
Рысь, бобр и выдра.
В БООР также напомнили, что до 31 января в стране открыт сезон охоты на рысь. Этот вид находился под запретом почти 40 лет. С 2025 года охоту разрешили из-за роста численности рыси в отдельных регионах. Добычу ведут на основании плана управления популяцией, утвержденного Минприроды.
Сезон охоты на бобра и выдру продлится дольше — до 31 марта.