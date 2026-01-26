В России начали показывать фильм «28 лет спустя: Храм костей» с Киллианом Мерфи

И все-таки фигура Кристала вызывает не только оторопь, но еще и печаль: в конце концов, он просто тяжело больной человек, который в самом нежном возрасте лишился семьи — и вырос в реальности, где ни у кого не было возможности ему помочь. Форму этой реальности, как мы помним, придал вирус, получивший от авторов прямолинейное название «вирус ярости». Франшиза «28 дней/недель/лет спустя» всю дорогу активно твердила, что люди куда страшнее рыскающих вокруг чудовищ, но «Храм костей» — пожалуй, самый радикальный в этом смысле отрезок сценария Гарленда: эпизоды столкновения с инфицированными он сводит к минимуму, а жуткие похождения Кристала и его шайки описывает во всех подробностях — и в какой-то момент довольно смело фиксирует, кто из двух здешних альфа-лидеров больший монстр.