Омичам предлагают пожаловаться на работу пассажирского транспорта

Для выяснения проблемных точек в сфере муниципальной перевозки омичей, сотрудники прокуратуры и общественники запускают телефонную «горячую линию».

Источник: Комсомольская правда

Омичам предлагают пожаловаться на работу пассажирского транспорта. Сделать это можно по телефонам «горячей линии», которые будут работать с 28 по 30 января.

Выяснить «болевые точки» в работе омского муниципального пассажирского транспорта решили сотрудники прокуратуры и местные общественники. Для усиления контроля за организацией работы общественного транспорта в регионе будет запущена «горячая линия» по телефону +7 (3812) 31−88−00. В период с 28 по 30 января, с 10:00 до 18:00, от омичей по указанному телефону будут приниматься жалобы и предложения по улучшению ситуации в области муниципальных пассажирских перевозок.