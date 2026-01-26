Омичам предлагают пожаловаться на работу пассажирского транспорта

Выяснить «болевые точки» в работе омского муниципального пассажирского транспорта решили сотрудники прокуратуры и местные общественники. Для усиления контроля за организацией работы общественного транспорта в регионе будет запущена «горячая линия» по телефону +7 (3812) 31−88−00. В период с 28 по 30 января, с 10:00 до 18:00, от омичей по указанному телефону будут приниматься жалобы и предложения по улучшению ситуации в области муниципальных пассажирских перевозок.