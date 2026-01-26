Полный фэшн: казахстанец покорил французских модельеров

Поворотный момент.
Три месяца назад, в конце 2025 года, его заметило модельное агентство, после чего он почти сразу подписал контракт с международной компанией.
Сейчас Арман учится в консерватории имени Курмангазы в Алматы. Он планирует развиваться в международной модельной индустрии, при этом не оставляя музыку. Он мечтает соединить искусство и fashion-индустрию и профессионально расти в каждой из этих сфер, сохраняя свою индивидуальность.
Арман вспоминает, как рассказал педагогам, что параллельно с музыкой намерен заниматься моделингом.
«Меня “заскаутили” около трех месяцев назад, и это стало поворотным моментом. Мне предложили контракт с агентством в Париже. Я объяснил, насколько это важно для моего профессионального и личного развития, и получил поддержку от педагогов, за что им очень благодарен. Это дает огромную мотивацию двигаться дальше», — Арман Смайл.
Секрет суперсилы.
Арман делится своим опытом и признается, что его главная «суперсила» — умение быстро адаптироваться и сохранять спокойствие в любой ситуации. По его мнению, именно сочетание внешних данных, пластики и внутреннего состояния помогло ему попасть в мир моды.
«В Париже я получил невероятный опыт. Я вышел на подиум дизайнера, к которому очень стремился и которого искренне уважаю. В тот момент адреналин зашкаливал, сердце билось, как метроном, на максимуме. Было ощущение, что ты находишься ровно там, где должен быть. Это смесь волнения, гордости, абсолютного кайфа и эмоций, которые остаются с тобой надолго», — признался музыкант.
Музыка как источник равновесия.
Несмотря на стремительный успех, Арман подчеркивает, что музыка для него всегда остается основой.
«Музыка стала фундаментом моего пути. Именно она дала мне дисциплину, терпение и способность прислушиваться к себе. Без нее я бы никогда не оказался в модельной индустрии. Даже если моя карьера в моде будет развиваться так же стремительно, как сейчас, музыка будет моей главной опорой и источником внутреннего равновесия».Арман Смайл.
Он старается соблюдать баланс между музыкой и модельной карьерой. По его словам, здесь важнее внутренний мир, чем внешность.
«Мир моды оказался очень динамичным. Здесь все происходит быстро — кастинги, показы, решения. В музыке ты можешь месяцами и годами оттачивать детали, а в моде иногда есть всего несколько секунд, чтобы произвести впечатление. Главное — внутреннее спокойствие, концентрация и характер, а не только внешние параметры», — Арман Смайл.
Париж как точка старта.
Париж для Армана — особенное место. Это его первый дебют и первая поездка за границу, поэтому эмоции особенно сильные. Он невероятно рад, что именно этот город стал точкой его старта. Французская столица впечатлила его архитектурой, атмосферой, людьми и тем, как здесь чувствуется мода.
Rick Owens на Paris Fashion Week.
Участие в показе Rick Owens стало для Армана настоящим событием. Шоу прошло в рамках Paris Fashion Week Men’s и собрало лучших представителей мировой моды.
Коллекция Rick Owens отличается мощной эстетикой: глубокие темные тона, архитектурные формы и смелые силуэты создают ощущение, что мода здесь не просто красивая одежда, а история, рассказанная через ткани и движения людей.
Наряд Армана был частью коллекции легендарного американского модельера Rick Owens, чья работа давно стала символом авангарда и уникального видения моды. За создание конкретных образов и сценографию шоу отвечал Tyrone Dylan — давний творческий партнер Оуэнса, его «правая рука», помогающий воплощать самые смелые идеи.
«На подиуме в момент выхода все вокруг будто замирает, и я полностью погружаюсь в образ. Это ощущение присутствия и точности, когда понимаешь, что находишься на своем месте».Арман Смайл.
Показ Rick Owens прошел в престижном пространстве Palais de Tokyo. Арман испытал целую гамму эмоций — волнение, восхищение и уважение к команде, которая создает такую сложную и выразительную часть мировой модной индустрии.
