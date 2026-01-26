Полный фэшн: казахстанец покорил французских модельеров

«Музыка стала фундаментом моего пути. Именно она дала мне дисциплину, терпение и способность прислушиваться к себе. Без нее я бы никогда не оказался в модельной индустрии. Даже если моя карьера в моде будет развиваться так же стремительно, как сейчас, музыка будет моей главной опорой и источником внутреннего равновесия».Арман Смайл.