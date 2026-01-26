В Петербурге фиксируют массовые сбои в работе мобильного интернета

На форумах и социальных сетях поступают многочисленные сообщения о длительных задержках загрузки веб-страниц или невозможности их открытия вообще. Кроме того, страдают сервисы мгновенных сообщений: приложения работают некорректно или совсем перестают поддерживать связь.