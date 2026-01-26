Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге фиксируют массовые сбои в работе мобильного интернета

Детальная информация о причинах неполадки и регионах максимального охвата пока не раскрыта.

Источник: Taylor Grote/CC0

В понедельник, 26 января, петербуржцы столкнулись с серьезными проблемами с доступом к мобильному интернету. Пользователи разных сотовых операторов жалуются на значительные сложности с подключением к сети.

На форумах и социальных сетях поступают многочисленные сообщения о длительных задержках загрузки веб-страниц или невозможности их открытия вообще. Кроме того, страдают сервисы мгновенных сообщений: приложения работают некорректно или совсем перестают поддерживать связь.

Согласно данным сайта Downdetector, за последние часы число жалоб превысило отметку в 1,5 тыс. Перебои носят массовый характер, но детальная информация о причинах неполадки и регионах максимального охвата пока не раскрыта.