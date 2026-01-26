В США арестовали двух россиянок, которые заехали на базу морской пехоты

В США задержали двух девушек из Самары. Они случайно заехали на территорию базы морской пехоты, когда искали ресторан McDonald’s. Россиянкам грозит лишение свободы. Неравнодушные люди уже организовали сбор средств, чтобы оказать девушкам юридическую помощь. В Соединенных Штатах не первый раз задерживают граждан РФ на военных объектах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».