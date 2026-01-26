Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура открыла горячую линию из-за ситуации с теплоснабжением в Ростове

Сообщить о проблемах с отоплением жители Ростова могут по телефону горячей линии.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура в Ростове-на-Дону организовала "горячую линию по вопросам теплоснабжения в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ситуация уточняется в связи с публикациями о «еле теплых батареях» и ненадлежащем качестве услуг по теплоснабжению.

Сообщить о проблемах с ресурсоснабжающими компаниями и управляющими организациями можно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, а также в пятницу с 9 до 16:45. Телефон горячей линии: 8−961−419−72−77.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.