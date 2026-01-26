Прокуратура открыла горячую линию из-за ситуации с теплоснабжением в Ростове

Прокуратура в Ростове-на-Дону организовала "горячую линию по вопросам теплоснабжения в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ситуация уточняется в связи с публикациями о «еле теплых батареях» и ненадлежащем качестве услуг по теплоснабжению.
Сообщить о проблемах с ресурсоснабжающими компаниями и управляющими организациями можно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, а также в пятницу с 9 до 16:45. Телефон горячей линии: 8−961−419−72−77.
